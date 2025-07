Si interrompe agli ottavi il cammino della Juventus nel Mondiale per Club: a Miami vince il Real Madrid.

Le italiane salutano il Mondiale per Club agli ottavi: ieri è stato il turno dell’Inter, oggi quello della Juventus. I bianconeri, autori di un ottimo primo tempo contro il Real Madrid, sono costretti a piegarsi nella seconda metà di gara, che fa avanzare la squadra di Xabi Alonso che nella notte scoprirà il nome della prossima avversaria.

Il gol vittoria lo sigla Gonzalo Garcia al minuto 54. Alexander Arnold crossa al centro per il numero 30 dei Blancos che, dimenticato dalla difesa bianconera al suo primo errore, insacca alle spalle di Michele Di Gregorio di testa. Al Real, dunque, basta un solo gol per continuare il cammino internazionale.

Rammarico Juventus, che ora saluta l’America

Sfuma il sogno americano della Vecchia Signora, che fino alla fine ha cercato di riacciuffare il risultato, nonostante un secondo tempo trascorso quasi interamente in svantaggio. La squadra di Igor Tudor ha dimostrato di poter giocare alla pari – o quasi – con un Real Madrid, che non è riuscito ad esprimere un gioco impenetrabile.

Alla Juventus non resta che rientrare in Italia e pensare alla prossima stagione, prossima ad aprire i suoi battenti. La dirigenza dovrà essere spietata sul mercato. Si parte dalla ricerca di un direttore sportivo e, successivamente, dei rinforzi giusti per irrobustire un’impalcatura bianconera che stasera (e nelle prime due gare del girone G della competizione) ha dimostrato di avere un grande potenziale.