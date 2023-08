F1 GP Olanda 2023, Hamilton: “Soddisfatto della mia gara, è andata molto meglio rispetto a ieri”

“Oggi è andata meglio rispetto a ieri, riuscivo a gestire meglio la macchina e ho fatto diversi sorpassi”. Così Lewis Hamilton commenta in zona mista il sesto posto nel GP d’Olanda. “Il ritmo c’era, ero veloce ma troppo indietro per recuperare sui primi. Partire tredicesimo e risalire sesto mi ha reso felice. Non sono partito molto bene, ma sono abbastanza soddisfatto della gara che ho fatto. Se avessimo preso le decisioni giuste in merito a quando entrare ai box avrei potuto fare anche meglio”.