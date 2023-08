F1, Ricciardo operato al polso: “Grazie a tutti quelli che mi hanno tenuto alto il morale”

Nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2023 di Formula 1, il pilota dell’AlphaTauri Daniel Ricciardo è rimasto vittima di un brutto incidente, riportando la frattura del polso. Adesso l’australiano è andato sotto ai ferri per risolvere il problema, ma per lui sembra profilarsi un lungo periodo di stop. Intanto attraverso il proprio profilo Instagram Ricciardo ha voluto rassicurare e ringraziare tutti: “Ciao a tutti. Sono stato operato stamattina, ho messo il mio primo pezzo di metallo, quindi è una figata. Grazie mille a tutti quelli che mi hanno cercato e mi hanno tenuto alto il morale. Questo non è un intoppo, solo una parte del ritorno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Ricciardo (@danielricciardo)