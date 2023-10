Europa League: scontri tra tifosi dello Slavia Praga e polizia

A poche ore dalla partita di Europa League tra la Roma e lo Slavia Praga, sono avvenuti diversi scontri tra i tifosi cechi e la polizia. Durante il pomeriggio, davanti al commissariato di via Cavour, tre agenti sono stati aggrediti e feriti da un gruppo di supporter dello Slavia Praga, che si erano dati appuntamento a largo Corrado Ricci. Le forze dell’ordine erano intervenute dopo che il gruppo aveva iniziato a lanciare bottiglie e ‘bomboni’. Quattro ultras sono stati fermati e arrestati, con la polizia che ha scortato il resto dei tifosi cechi all’Olimpico. Appena iniziata la partita, gli ultras della squadra ospite hanno sfondato il cordone di sicurezza e si sono avventati contro le vetrate che li separavano dai tifosi della Roma. Tra le due tifoserie è iniziato un lancio di oggetti che gli stewarts hanno cercato di fermare senza successo. Gli addetti alla sicurezza si sono scontrati con gli ultras cechi, che hanno alzato in aria la pettorina di uno stewart sporca di sangue come un trofeo.