Serie C: Foggia-Benevento 0-0, buon pareggio in una partita emozionante

Terminato il match tra Foggia e Benevento sul risultato di 0-0. L’incontro è valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Buon pareggio per per entrambe le squadre che si sono affrontate in un frizzante match pieno di azioni su entrambi i fronti.

Il primo tempo è stato molto combattuto, a volte anche aggressivamente, con le difese molto alte e tentativi immediati di recupero del pallone. Al 9′ Beretta si gira e prova la conclusione che finisce contro il corpo di un difensore, mancando una clamorosa occasione per servire Tonin, che sarebbe stato solo davanti al portiere. Al 20′ prima potenziale occasione per il Benevento: Nobile esce ed anticipa El Kaouakibi. Al 33′ arriva il controllo e sinistro fulmineo di Tonin, che di un soffio non trova la porta. Al 38′ il cross di Schenetti diventa un tiro, Paleari attento devia in angolo.

Secondo tempo ancora molto equilibrato. Al 54′ il Foggia arriva vicino al vantaggio. Salines crossa sul secondo palo dove spunta Vezzoni, che di testa manda fuori di poco. Occasionissima Benevento al 67′: Ciano colpisce il palo da calcio di punizione. Proprio durante il recupero, al 91′, i pugliesi arrivano nuovamente vicini al gol: Embalo da calcio piazzato colpisce la traversa.