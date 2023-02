Eurolega 2022/23: vincono Monaco e Valencia, ko Villeurbane e Panathinaikos

Serata di gara perll’Eurolega 2022/2023 di basket e nello specifico, sulla 24esima giornata. Solo 3 le gare giocate, in quanto, ovviamente, quella prevista in Turchia tra Fenerbahce Beko Istanbul ed EA7 Emporio Armani Milano, è stata rinviata a causa del tremendo terremoto che ha scosso la nazione. Passando al basket giocato, vince la Zalgiris Kaunas contro il Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz: 79-75 il risultato finale, che vede vittoriosi i lituani. Nello stesso orario, si è giocato il match tra AS Monaco e LDLC ASVEL Villeurbanne. Una gara abbastanza combattuta, ma che ha visto nel finale trionfare proprio i monegaschi per 87-75.

Nel posticipo di serata, vince in trasferta Valencia Basket, all’ultimo secondo contro Panathinaikos Atene. Una gara combattutissima, decisa letteralmente alla sirena dalla tripla di Chris Jones, che regala così la vittoria agli spagnoli: 91-92.