Milan-Torino, gol di testa di Giroud: rossoneri in vantaggio dopo 35 giorni (VIDEO)

di Giorgio Billone 46

Olivier Giroud prova a trascinare il Milan fuori dalla crisi nera in cui si è infilato. L’attaccante rossonero riesce con un colpo di testa imperioso a sbloccare la partita contro il Torino. Si tratta del primo vantaggio del Diavolo a distanza di oltre un mese dall’ultima volta in cui era successo, contro la Roma. In alto ecco il video del gol dell’1-0 firmato dal centravanti francese. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE DAZN

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A