Eurolega 2022/2024: Milano cade con l’Anadolu Efes, playoff più lontani

Arriva una sconfitta per l’Olimpia Milano in casa dell’Anadolu Efes, che vince con il punteggio di 89-69 nella gara valevole per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Un risultato che pesa alla squadra di coach Ettore Messina, per cui si complica la strada in ottica playoff.

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

LA CRONACA – Fin dal primo quarto i turchi sembrano avere una marcia in più, e dopo pochi minuti tentano già di allungare nel punteggio. Dopo aver chiuso il primo parziale sullo score di 22-16, l’Olimpia arriva a metà gara già lontana dagli avversari, che all’intervallo conducono comodamente sul 47-32. Anche nella seconda parte la squadra ospite non riesce mai a impensierire l’Efes, che rimane sempre a distanza e chiude la gara con ben 20 punti in più di Milano, che deve aggiungere una pesante sconfitta al tabellino della classifica, e vede allontanarsi il sogno playoff.