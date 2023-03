Wta 1000 Miami 2023: Trevisan travolta da Rybakina, l’azzurra si ferma ai quarti

Martina Trevisan si arrende in due set a Elena Rybakina e viene eliminata ai quarti di finale del torneo Wta 1000 di Miami 2023. L’azzurra ha sfruttato il ritiro di Swiatek e ha giocato un gran tennis fin qui, ma quest’oggi ha dovuto cedere il passo alla formidabile kazaka, in serie ultra positiva dopo la vittoria di Indian Wells. La già vincitrice di Wimbledon avanza così in semifinale, mentre la toscana può sperare di entrare tra le prime venti, dovrà però aspettare due risultati favorevoli nei prossimi giorni.

Rybakina serve per prima, ma subito risposta aggressiva di Trevisan, poi però due ace aiutano la kazaka. L’azzurra si salva ai vantaggi nel suo primo turno di battuta, quindi è lei ad avere opportunità di break, ben tre, nel terzo game, in cui però spreca un po’ troppo e consente all’avversaria di sistemare le cose. Legge del contrappasso immediata, perché Trevisan sbaglia con due dritti in corridoio, concede palla break e col doppio fallo si condanna all’1-3. Nel settimo game, improvviso sussulto d’orgoglio per la toscana, che ai vantaggi poi è fortunata con il clamoroso doppio nastro e la pallina che poi dopo il duplice rimbalzo cade dal lato giusto per il controbreak dell’italiana, che però non lo conferma e subisce l’immediato controbreak che consente poi alla kazaka di chiudere il set sul 6-3. Poco da dire, purtroppo, sul secondo set, che è un disastro per Trevisan: subisce tre break, Rybakina è spietata al servizio, anche se spesso deve prendersi i punti con la seconda che frutta tantissimo, e arriva un pesantissimo 6-0.