Eurolega 2022/2023: vincono Barcellona e Monaco, i Blaugrana avvicinano l’Olympiacos

Il Barcellona si impone sui lettoni dello Zalgiris con il punteggio di 93-74 nella ventiseiesima giornata di Eurolega 2022/2023 di basket. I Blaugrana, grazie al successo odierno, si avvicinano all’Olympiacos capolista, prima ma tallonata dai catalani. Vince anche il Monaco, che con il successo sul Maccabi Tel Aviv per 86-57 consolida il quinto posto. Vittorie anche del Partizan (su Alba Berlino per 88-74), Bayern Monaco (87-80 sulla Stella Rossa) e Anadolu Efes, che sconfigge il Panathinaikos per 87-82.

RISULTATI E CLASSIFICA