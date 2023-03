Regolamento Real Madrid-Barcellona: come funziona regola gol fuori casa Copa del Rey

Tutto pronto per Real Madrid-Barcellona, andata delle semifinali di Copa del Rey: ecco di seguito il regolamento su come funziona la regola del gol fuori casa. Come nelle altre competizioni di spicco a livello europeo, anche nella coppa nazionale spagnola è stata abolita la regola secondo la quale, in caso di parità nell’ambito delle reti segnate nel doppio confronto, quelle in trasferta avevano valore doppio. Dunque in caso di parità totale, si andrà ai supplementari al ritorno al Camp Nou ed eventualmente ai rigori.