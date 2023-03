Eubanks-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Daniil Medvedev se la vedrà contro Chris Eubanks nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Reduce dalla finale a Indian Wells, il russo è il grande favorito della parte bassa anche a Miami. Dopo due comode vittorie su Carballes Baena e Halys, intervallate dal forfait di Molcan, l’ex numero uno al mondo trova ora un altro avversario più che abbordabile. A contendergli l’accesso alla semifinale sarà infatti il beniamino di casa Eubanks, giocatore sicuramente ostico ma fuori dalla top 100 (vi entrerà a fine torneo) e con un tennis neppure lontanamente simile in termini di efficacia. Tra i due non ci sono precedenti, ma salvo clamorose sorprese Medvedev dovrebbe avere la meglio.

Eubanks e Medvedev scenderanno in campo oggi (giovedì 30 marzo). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sullo Stadium con inizio fissato non prima delle ore 19:00 italiane (le 13:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Eubanks e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.