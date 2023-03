Tennis, Berrettini: “Trasferta USA deludente, testa alla terra rossa”

“A Indian Wells, Phoenix e Miami non ho raccolto i risultati che speravo ma ho fatto molti progressi in campo. Adesso la mia concentrazione si sposta sulla stagione su terra rossa. Non vedo l’ora di tornare ad allenarmi in vista del primo torneo, a Montecarlo”. Così Matteo Berrettini, sul proprio profilo Instagram, commenta il proprio momento di forma, dopo essere uscito al primo turno dei due Masters 1000, e ai quarti nel Challenger di Phoenix. L’Azzurro torna sulla terra rossa, stagione che lo scorso anno aveva saltato per l’infortunio alla mano destra, con la grande possibilità di provare a ritrovare fiducia e risalire il ranking mondiale. Il romano sarà in scena a Montecarlo (dal 9 al 16 aprile), poi disputerà l’Atp 250 di Monaco di Baviera prima dei Masters 1000 di Madrid e Roma.