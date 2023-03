Cerundolo-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Karen Khachanov se la vedrà contro Francisco Cerundolo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Entrambi sono arrivati fino a questo punto del torneo un po’ a sorpresa, considerando che in questo lato del tabellone c’erano Tsitsipas, Auger-Aliassime e Tiafoe. Non si può dire però che non l’abbiano meritato, dato che tra gli avversari sconfitti spiccano i nomi degli stessi Auger-Aliassime e Tsitsipas, ma anche Lehecka e Sonego. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà il russo, che ha anche vinto l’unico precedente lo scorso anno a Montreal. Il feeling tra Cerundolo e il torneo di Miami, però, non lo scopriamo quest’anno, ergo guai a sottovalutare il giocatore argentino, a una sola vittoria dal difendere la sorprendente semifinale raggiunta nel 2022.

Cerundolo e Khachanov scenderanno in campo oggi (giovedì 30 marzo). I due giocatori sono pianificati sul Grandstand con inizio fissato non prima delle ore 21:00 italiane (le 15:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Khachanov e Cerundolo garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.