Errani-Rus stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Indian Wells 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Sara Errani ed Arantxa Rus, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Wta 1000 di Indian Wells. Sfida abbastanza curiosa, questa tra due veterane del circuito. Le due giocatrici di sarebbero infatti dovute affrontare due giorni fa nella finale dell’ITF 60 di Arcadia, ma l’olandese ha dato forfait prima dell’incontro e Sara si è aggiudicata il titolo che le ha permesso di rientrare nelle prime 100 del ranking mondiale. Con una buona dose di fiducia ritrovata, l’ex top-5 azzurra al primo round ha vinto abbastanza nettamente sull’elvetica In-Albon. Bel successo anche per la Rus, che ha estromesso dal torneo la giovane e promettente Shnaider.

Quattro dei sei precedenti risalgono a più di dieci anni fa, mentre le ultime due partite giocate l’anno scorso sono finite entrambe al terzo set: una vittoria per la nostra e una per l’olandese, ma sempre sul rosso. I due scenderanno in campo come 4°match dalle 20:00 italiane. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.