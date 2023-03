Marcora-Vukic stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Indian Wells 2023

Le indicazioni per seguire la sfida tra Roberto Marcora e Aleksandar Vukic, valevole per il turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo il facile esordio ai danni di Kozlov, l’esperto tennista azzurro prova a conquistare il tabellone principale del prestigioso evento nel deserto californiano contro l’australiano che al primo turno si è imposto in tre set su un top-100 quale Gomez. Match complicato, contro un giocatore in grado di esprimere un buon tennis su questa superficie. C’è un precedente, vinto da Marcora in due set lo scorso anno, ma giocato sulla terra rossa di Roma. I due scenderanno in campo come 3°match dalle 20:00 italiane. Non è prevista produzione e diretta televisiva del tabellone di qualificazione.