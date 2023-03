Tottenham-Milan domani in tv: canale, orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Domani alle 21:00 il Milan farà visita al Tottenham a Londra in occasione del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo l’1-0 dell’andata a San Siro. L’allenatore Stefano Pioli, dopo la sconfitta di Firenze, cerca il pass contro i ragazzi di Antonio Conte in un match da dentro o fuori. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Sportface.it vi terrà invece compagnia nell’arco dei novanta minuti più recupero tra aggiornamenti, pagelle, moviola e parole dei protagonisti.