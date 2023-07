Errani-Brengle oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Sara Errani sfiderà Madison Brengle nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Impegno tutt’altro che proibitivo per l’azzurra, sfavorita sulla carta, ma pronta a dare battaglia e lottare per un posto al secondo turno. Sarita è infatti avanti 3-0 nei precedenti contro la rivale e l’ultimo successo è arrivato proprio sull’erba, lo scorso anno a Gaiba. Brengle tuttavia è reduce dalle qualificazioni superate a Eastbourne, grazie a cui ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive, e insegue il secondo turno a Church Road per la quarta volta in carriera.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Errani e Brengle scenderanno in campo oggi, martedì 4 luglio, come primo match sul Campo 7 alle ore 12:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.