Equitazione, FEI World Cup Verona: 19 italiani convocati

La FEI World Cup di Verona è alle porte, con l’appuntamento in programma tra il 9 e il 12 novembre. La Federazione Italiana Sport Equestri ha reso nota la lista dei convocati, per un totale di 19 amazzoni e cavalieri, fra chi avrà accesso diretto e chi dovrà invece passare per la qualificazione.

I convocati con accesso diretto al Gran Premio

Agente Francesca Ciriesi, 1° aviere scelto Lorenzo De Luca, 1° aviere scelto Giampiero Garofalo, Appuntato Emanuele Gaudiano, Francesco Turturiello, Graduato scelto Alberto Zorzi

I convocati con accesso al Gran Premio tramite qualifica

1° Graduato Giulia Martinengo Marquet, Carabiniere Scelto Roberto Previtali

I convocati senza accesso Gran Premio

Appuntato Scelto Massimo Grossato

I convocati su invito del Comitato Organizzatore

Andrea Benatti, Camilla Bosio, Andrea Calabro, Carabiniere Giacomo Casadei, Angelica Canonici, Matteo Checchi, Micol Del Signore, tenente dell’Aeronautica Eugenio Grimaldi, Guido Grimaldi, Christian Marini