MotoGP, Marquez smentisce Ciabatti: “Non ho mai detto che avrei corso gratis con Gresini”

In occasione del Gran Premio della Thailandia, Marc Marquez smentisce ai media spagnoli le dichiarazioni del direttore sportivo della Ducati Paolo Ciabatti, che in un’intervista aveva affermato che Marquez avrebbe corso gratis con Gresini nel 2024: “Essendo una persona ambiziosa, se voglio raggiungere i miei obiettivi, metto sempre lo sport al primo posto, ma non ho detto che avrei corso gratis con il team Gresini“. Il campione iberico ha ammesso di aver priorizzato lo sport rispetto all’economia, ma senza mai affermare di essere disposto a correre senza un compenso.