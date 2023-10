Lazio, scarico a Formello: sabato scattano prove anti Fiorentina

Dopo la cocente sconfitta contro il Feyenoord la Lazio torna subito in campo. Sarri, infatti, ha voluto testare subito la squadra nel quartiere generale di Formello pur solo con chi non è sceso in campo nella trasferta di Rotterdam, ai quali si sono aggiunti Rovella e Hysaj, sostituiti all’intervallo. Per tutti gli altri, invece, scarico in palestra. Il tecnico concederà un giorno di riposo domani, poi da sabato si inizierà a preparare la sfida alla Fiorentina con diversi dubbi, a partire dal dualismo tra Immobile e Castellanos con l’argentino che, anche in una serata storta come quella di Rotterdam, quando è entrato ha dimostrato di essere in forma. Gli altri dubbi riguardano il centrocampo con Kamada e Cataldi che scalpitano per ritrovare una maglia da titolari mentre probabile che contro i viola possa essere Patric il prescelto in difesa al posto di Casale.