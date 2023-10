Wta Hong Kong 2023, Trevisan non si ferma: batte Mertens in due set e vola in semifinale

Prosegue la fantastica settimana di Martina Trevisan, che batte anche Elise Mertens e approda in semifinale nel WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor). Prestazione superlativa da parte della giocatrice azzurra, bravissima a dare continuità ai successi contro Bucsa e Frech ma soprattutto a sconfiggere in due set un’avversaria ostica come Mertens. La belga non starà vivendo la miglior stagione della sua carriera, ma non va dimenticato che otto mesi fa ad Abu Dhabi le rifilò un sonoro 6-2 6-0. Stavolta invece ad avere la meglio è stata Trevisan, capace di imporsi con lo score di 6-4 6-3 dopo 1h29′. L’azzurra si assicura così il ritorno tra le prime 40 del ranking Wta e attende di scoprire la sua avversaria in semifinale, vale a dire la vincente del match Siniakova-Pavlyuchenkova.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Ottima partenza dell’azzurra, che dopo aver perso il game inaugurale del match inanella un parziale di 16 punti a 5, strappando ben due volte il servizio all’avversaria e issandosi sul 4-1. Mertens prova a scuotersi e recupera uno dei due break di ritardo, ma non può fare molto. Trevisan infatti serve benissimo e, senza difficoltà, incassa il primo set con il punteggio di 6-4.

La giocatrice belga accusa il colpo e nella seconda frazione di fatto esce dal campo, racimolando appena 5 punti in altrettanti giochi. La partita però non è ancora finita, nonostante la situazione di vantaggio favorevole a Trevisan, la quale può servire per il match sul 5-0. Mertens infatti risale lentamente la china e, game dopo game, riesce a prolungare il match, ribellandosi a un destino apparentemente già scritto. La montagna da scalare è però troppo alta e Mertens alla fine deve arrendersi: dopo aver mancato un match point nell’ottavo gioco, Trevisan riesce a prevalere per 6-3 e staccare il pass per la semifinale.