Entry List Wta Adelaide 2024: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 500 di Adelaide 2024, in programma da lunedì 8 a sabato 13 gennaio in su campi veloci all’aperto. Elena Rybakina, Jessica Pegula, Marketa Vondrousova, Karolina Muchova e Barbora Krejcikova. Ben cinque top-10 hanno deciso di scendere in campo la settimana antecedente agli Australian Open a caccia di punti e ritmo partita. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Adelaide.

ENTRY LIST WTA 500 ADELAIDE 2024

Elena Rybakina – No. 4

Jessica Pegula – No. 5

Marketa Vondrousova – No. 7

Karolina Muchova – No. 8

Barbora Krejcikova – No. 10

Beatriz Maia Haddad – No. 11

Madison Keys – No. 12

Jelena Ostapenko – No. 13

Qinwen Zheng – No. 15

Liudmila Samsonova – No. 16

Daria Kasatkina – No. 18

Veronika Kudermetova – No. 19

Caroline Garcia – No. 20

Ekaterina Alexandrova – No. 21

Magda Linette – No. 24

Elina Svitolina – No. 25

Sorana Cirstea – No. 26

Anhelina Kalinina – No. 27

Anastasia Potapova – No. 28

Angelique Kerber (WC)

Ajla Tomljanovic (WC)