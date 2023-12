Entry List Atp Auckland 2024: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list del torneo Atp 250 di Auckland 2024, in programma da lunedì 8 a sabato 13 gennaio in su campi veloci all’aperto. Ben Shelton e Cameron Norrie guidano il campo partecipanti in questo tradizionale e storico neozelandese che precede il primo Slam stagionale. Al momento il detentore del titolo, Richard Gasquet, è fuori dal main draw. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Auckland.

ENTRY LIST ATP 250 AUCKLAND 2024

1 Ben Shelton 17

2 Cameron Norrie 18

3 Francisco Cerundolo 21

4 Adrian Mannarino 22

5 Jan-Lennard Struff 25

6 Felix Auger-Aliassime 29

7 Christopher Eubanks 34

8 Arthur Fils 36

Sebastian Ofner 43

Max Purcell 45

Botic van de Zandschulp 50

J.J. Wolf 53

Daniel Altmaier 56

Roberto Bautista Agut 57

Marcos Giron 60

Aleksandar Vukic 62

Roberto Carballes Baena 63

Fabian Marozsan 64

Nuno Borges 66

ALTERNATES

1 Emil Ruusuvuori 69

2 Borna Gojo 72

3 Benjamin Bonzi 73

4 Gael Monfils 74

5 Taro Daniel 75

6 Richard Gasquet 76

7 Dominik Koepfer 77

8 Tomas Machac 78

9 Thiago Seyboth Wild 79

10 Bernabe Zapata Miralles 80