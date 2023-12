Entry List Wta Hobart 2024: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Hobart 2024, in programma da lunedì 8 a sabato 13 gennaio in su campi veloci all’aperto. Ben tre azzurre hanno deciso di giocare in Tasmania a pochi giorni dal primo Slam stagionale: si stratta di Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Hobart.

MERTENS, Elise (BEL) 29

NAVARRO, Emma (USA) 32

BOUZKOVA, Marie (CZE) 34

WANG, Xinyu (CHN) 36

ZHU, Lin (CHN) 37

NOSKOVA, Linda (CZE) 41

TREVISAN, Martina (ITA) 42

GRACHEVA, Varvara (FRA) 43

DOLEHIDE, Caroline (USA) 44

COCCIARETTO, Elisabetta (ITA) 46

STEPHENS, Sloane (USA) 47

SORRIBES TORMO, Sara (ESP) 48

STEARNS, Peyton (USA) 49

BLINKOVA, Anna 50

BUREL, Clara (FRA) 51

RUS, Arantxa (NED) 52

COLLINS, Danielle (USA) 53

MARIA, Tatjana (GER) 55

SHERIF, Mayar (EGY) 59

MINNEN, Greet (BEL) 60

BRONZETTI, Lucia (ITA) 61