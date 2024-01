Entry List Wta Abu Dhabi 2024: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 500 di Abu Dhabi 2024, in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su campi in cemento indoor. Come sempre un field di tutto rispetto per il torneo che andrà in scena in Medio Oriente, con Elena Rybakina a guidare il seeding. Presente anche la nostra Jasmine Paolini, tra le ultime ad accedere direttamente in main draw. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 500 di Cluj-Napoca.

ENTRY LIST WTA 500 ABU DHABI 2024