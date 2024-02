Ciclismo su pista, Nations Cup Adelaide 2024: Scartezzini quarto nell’elimination race maschile

Ad Adelaide si è conclusa la prima giornata di gare di Nations Cup di ciclismo su pista. Nell’elimination race maschile arriva a un passo dal podio Michele Scartezzini, che chiude in quarta posizione la sua gara dietro il canadese Bibic, l’australiano Agnoletto e lo statunitense Koontz. Nell’elimination race femminile finisce invece indietro Martina Fidanza, solo 18esima in una prova che ha visto la vittoria della padrona di cas Ally Wollaston davanti alla statunitense Jennifer Valente e alla britannica Jessica Roberts. Nell’inseguimento a squadre maschile Italia eliminata ai quarti di finale dall’Australia: Francesco Lamon, Davide Boscaro, Filippo Ganna e Manlio Moro chiudono al quarto posto il primo round, poi il 3:49.190 non basta contro i 3:48.529 dei padroni di casa. Fuori al primo turno invece l’Italia dello sprint a squadre con Daniele Napolitano, Mattia Predomo e Matteo Bianchi: il 44.114 finale vale il nono posto, prima delle eliminate.