Entry List Wta Cluj-Napoca 2024: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2024, in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su campi in cemento indoor. Karolina Pliskova guida un seeding che vede al via anche due presenze azzurre, vale a dire Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca.

ENTRY LIST WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2024