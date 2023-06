Siviglia, riscattato Badè: il difensore agli spagnoli a titolo definitivo

Il Siviglia che ha vinto l’Europa League ha potuto contare sulle prestazioni, spesso positive, di Loic Badé. Il difensore era arrivato in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto: dopo la chiusura della stagione il club andaluso ha voluto accelerare per il riscatto dal Rennes, club titolare del cartellino.

Dopo la parentesi non fortunata al Rennes, Badè era giunto a Siviglia nella passata sessione di mercato invernale. Le prestazioni del centrale hanno convinto Monchi a chiudere la trattativa per il riscatto di Badè che dunque anche nelle prossime stagioni vestirà la maglia del Siviglia. Nei sei mesi trascorsi a Siviglia, Badè ha collezionato 27 presenze, di cui 19 in Liga, 6 in Europa League compresa la finale vinta sulla Roma, e due in Coppa del Re.