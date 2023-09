Lecce, Sticchi Damiani: “Vogliamo migliorarci, quest’anno la rosa è più completa”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla alla ‘Gazzetta dello Sport’ della crescita della squadra: “Da tre anni stiamo cercando di fare un progetto di calcio, una sorta di laboratorio. La linea guida è crescere e siamo cresciuti tutti quanti. Vogliamo migliorarci. La rosa è più completa. E consente di attingere dalla panchina che lo scorso anno era un limite, oggi è un valore aggiunto. Cosa ha dato il nuovo allenatore D’Aversa? Equilibrio, saggezza, coraggio e sta utilizzando al meglio il gruppo. E’ concreto, conosce le insidie e sa che l’esaltazione porta alla superficialità. I conti del Lecce sono a posto. E’ noto a tutti. Ed è un valore in più. I calciatori che vengono a giocare a Lecce sanno che qui non ci saranno sorprese in negativo. Quest’anno chiuderemo un bilancio con numeri positivi. E riusciremo a riallineare il club con i conti nel post covid, due anni che pesano per chiunque. Arriviamo a questo risultato economico con un anno di anticipo rispetto ai nostri programmi”.