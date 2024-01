Empoli, Andreazzoli: “Abbiamo perso contro Djuric, non contro il Verona”

Le parole di Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Verona: “Abbiamo bisogno di migliorare, dobbiamo fare di più. Stasera abbiamo fatto molto, forse di più dei nostri avversari. Abbiamo perso contro Djuric, non contro il Verona. L’Empoli è stato propositivo, ma non c’è stata la capacità di raccogliere come spesso ci capita. La strada si accorcia, ma è sempre lunga. Arriverà un momento in cui le cose gireranno meglio. Avere una punta come Djuric è un vantaggio. Spesso non prendiamo la porta, ma anche loro hanno avuto bisogno a volte delle nostre deviazioni per riuscirci. I ragazzi ci mettono molto impegno. Ho fatto loro i complimenti a fine primo tempo, che per qualità è stato forse uno dei migliori che abbiamo disputato. Oggi mancavano tanti giocatori per infortunio. Zurkowski? L’ho trovato molto migliorato. È sorridente e sta bene con noi, ci porta energia”.