Coppa d’Asia 2024, esordio vincente per l’Australia. Senza reti Cina-Tagikistan e Uzbekistan-Siria

Seconda giornata di Coppa d’Asia in Qatar, dove ieri c’era stato l’esordio vincente dei padroni di casa contro il Libano. Nel gruppo A né la Cina né il Tagikistan riescono a raggiungere i qatarioti in testa alla classifica, dato che dal match odierno è uscito uno 0-0 con poche emozioni. Stesso epilogo anche per la sfida del Gruppo B tra Uzbekistan e Siria, con l’Australia che invece si prende la testa dopo aver sconfitto per 2-0 l’India. Si decide tutto nel secondo tempo, con Irvine che sblocca i lrisultato al 50° e Bos che segna la rete del raddoppio al minuto 73. Domani occhi puntati sull’esordio del Giappone contro il Vietnam. Emirati Arabi contro Hong Kong e Iran contro Palestina le altre due sfide.