MOVIOLA – Monza-Inter, rigore per i nerazzurri col Var: mani di Gagliardini su testa di Lautaro

Episodio da moviola in Monza-Inter con il calcio di rigore concesso col Var per il fallo di Roberto Gagliardini in area sul colpo di testa di Lautaro. Mani netto da parte del centrocampista ex di turno, l’arbitro Rapuano non vede e deve intervenire il Var Aureliano nel far assegnare la massima punizione al fischietto di Rimini, che riguarda per appena un secondo le immagini al monitor e poi assegna il penalty che Calhanoglu trasforma per lo 0-1. Decisione corretta.