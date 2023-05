Emilia-Romagna, De Vries: “Ho avuto difficoltà a tornare a casa in macchina, grazie a chi mi ha aiutato”

Dopo la cancellazione del Gp di Imola, il pilota dell’Alpha Tauri Nick de Vries ha raccontato di essere rimasto prima bloccato in albergo e poi di aver avuto difficoltà a guidare la sua auto per tornare a casa da Faenza: “Ho visto solo una potenziale opzione per tornare a casa, che era guidare via Firenze. Dopo un avventuroso giro tra le montagne, grazie all’aiuto della gente e delle autorità locali in diversi villaggi, finalmente sono tornato a casa sano e salvo. Grazie a ogni singola persona che è stata così gentile da aiutarmi. È stato davvero commovente vedere così tanti che si prendono cura l’uno dell’altro. Il mio pensiero va a coloro che continuano ad essere colpiti da questa tragedia. Tornerò presto a Faenza per incontrare la mia squadra e la gente del territorio! Forza”.