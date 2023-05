Maltempo, Gazzetta: “Parma-Venezia e Modena-Sudtirol sotto osservazione”

L’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna potrebbe condizionare anche il prossimo turno di Serie B 2022/2023. Come scrive la Gazzetta dello Sport “sono due i match di domani sera sotto osservazione, Parma-Venezia e Modena-Sudtirol. A Parma al momento il terreno del Tardini è ok, gli operatori sono pronti con i teli anche se al momento non sembra servano”. Discorso simile a “Modena, dove nonostante le piogge molto forti il campo sembra drenare bene, ma la situazione resta monitorata”.