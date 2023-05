Manchester City-Inter, Zanetti: “In una finale può succedere di tutto”

Contro il Manchester City “devi scommettere sull’approccio” perché “in una finale può succedere di tutto”. Lo sa bene Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, campione d’Europa con i nerazzurri nel 2010. L’ex capitano a Radio La Red parla della prossima finale che vedrà la squadra di Simone Inzaghi sfidare il City di Guardiola: “Ci sono gli strumenti per impensierire una squadra imbattibile – assicura Zanetti, come riporta FcInter1908 – per me è il City più completo, perché ha alternative in tutte le linee e ha giocatori di alto livello; ovunque in campo può sbilanciarti”.

Poi sfoglia l’album dei ricordi: “Se torno con la testa al 2010, in semifinale con il Barcellona era quasi una finale, perché era da vincere. Siamo riusciti a superare un ostacolo che sembrava impossibile; se ti fidi di quello che fai, tutto è possibile. Affrontare una squadra inglese è come qualsiasi altra; la Premier è in un grande momento e sarà una finale importante, contro un grande allenatore. È stata una settimana tremenda, perché non si parlava d’altro che del derby, c’era in gioco la finale di Champions League. Nelle due partite col Milan abbiamo meritato di vincere. Sono entusiasta di questa finale, è una grande opportunità e possiamo vincere la quarta Champions”, conclude Zanetti non prima di aver dedicato un commento al futuro di Leo Messi: “Per noi è fuori portata, perché i parametri economici in Italia sono molto diversi e non possiamo permetterci un giocatore come lui”.