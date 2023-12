Dzeko-Icardi, scontro sui social: “Piangono su Instagram per un rigore, imbarazzante”

Nella partita di ieri tra Fenerbahce e Galatasaray sono state diverse le proteste in campo e successivamente sui social, con lo scontro tra Dzeko e Icardi a fare da padrone. Al termine del match, finito 0-0, il Galatasaray ha pubblicato una foto di Icardi con un occhio nero: “Coloro che vogliono giustizia solo per se stessi stasera hanno continuato a manipolare il calcio turco da ogni canale. Condividiamo ciò che il comitato arbitrale, la sala VAR e 26 telecamere non possono vedere e ci vergogniamo per loro! Speriamo che un giorno chi ha portato il calcio turco a questo punto si vergogni…“. Il Fenerbahce ha risposto immediatamente: “Cercare di creare risentimento per il giocatore che colpisce il palo della porta. A discrezione del pubblico”. I social si sono quindi divisi tra chi sostiene che il livido di Icardi sia stata provocata dall’urto contro il palo e chi è dell’opinione che provenga dallo scontro in area avuto con Dzeko. Quest’ultimo si è fatto sentire sui social: “Ha colpito con la testa il palo, poi l’ha messo su Instagram e ora piangono per un rigore… è proprio da loro, imbarazzante”.