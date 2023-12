Liverpool, Salah sui social: “A Natale non dimentichiamoci della guerra in Medio Oriente”

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah parla su X della guerra in Medio Oriente: “Il Natale è un momento in cui le famiglie si riuniscono e festeggiano. Con la brutale guerra in corso in Medio Oriente, in particolare la morte e la distruzione a Gaza, quest’anno arriviamo al Natale con il cuore molto pesante e condividiamo il dolore di quelle famiglie che soffrono per la perdita dei loro cari. Per favore, non dimenticateli e non abituatevi alla loro sofferenza. Buon Natale“.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST

— Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023