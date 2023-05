Dream Team Roma, confermato Franco D’Alessio per il settore giovanile

Si apre con una conferma in vista della stagione 2023/2024 la settimana della Dream Team Roma, che comunica di aver raggiunto un accordo per proseguire la collaborazione con Franco D’Alessio. Una presenza fondamentale della pallavolo laziale, D’Alessio è già da due anni colui che si occupa della direzione tecnica del settore giovanile gialloblù, che lo scorso fine settimana ha festeggiato un altro traguardo con l’U12 che si è laureata vice campione territoriale di categoria. Di seguito le parole del Dg Luca Liguori: “Il nostro Professore o Maestro come ci fa piacere chiamarlo sta contribuendo in modo significativo alla crescita ed allo sviluppo di tutta la Dream Team Roma legandosi in prima persona e sempre di più ad un ambiente propositivo, stimolante e ricco di valori. Continuiamo a sognare insieme, verso mete che prima pensavo lontanissime e che giorno dopo giorno ora appaiono sempre più vicine, il tutto mettendo sempre al primo posto il percorso, il divertimento, la crescita e solo di conseguenza il risultato”.