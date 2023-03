Djokovic, il tempo stringe: per giocare Indian Wells e Miami serve un’esenzione di Biden

A pochi giorni dall’inizio del Sunshine Double, vale a dire i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, la situazione di Novak Djokovic è ancora in via di definizione. Il tennista serbo non può infatti entrare negli Stati Uniti, non essendo vaccinato, tuttavia spera ancora in un’esenzione che gli consenta di prendere parte ai due tornei. Al momento non filtra particolare ottimismo, anzi come riporta il New York Times “il treno di Djokovic sembra destinato a fermarsi nuovamente”.

A fare il punto della situazione è stato il direttore del torneo, Tommy Haas, che sta facendo pressione su alcune organizzazioni e ha spiegato: “E’ molto frustrante per noi. Vogliamo che il numero uno del mondo sia qui e lui continua a scrivermi di voler esserci. Purtroppo non dipende da noi“. L’unica speranza sembra essere un intervento dell’amministrazione Biden, accordando l’esenzione richiesta dal serbo in quanto “sarebbe nell’interesse nazionale” il suo ingresso nel paese. Ad essere realisti, però, appare improbabile che ciò possa accadere, anche in virtù delle tempistiche ristrette.