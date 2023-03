Morte Pelé, emergono retroscena: il brasiliano avrebbe ammesso di avere una figlia non riconosciuta

Il 29 dicembre 2022 ci ha lasciato Pelé, uno dei più grandi esponenti del calcio al livello storico e mondiale. La morte del brasiliano ha lasciato un vuoto immenso in tutto il mondo del football e soprattutto in Brasile che ha sognato ed ha trionfato con O’ Rey. A poco più di due mesi dalla morte, emergono clamorosi retroscena legati alla possibile presenza di una figlia dello stesso Pelé non riconosciuta dal brasiliano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano, Folha de Sao Paulo, il mistero sulla possibile esistenza di una figlia non riconosciuta si infittisce ancora di più. La donna in questione avrebbe anche un nome ed un cognome: Maria do Socorro de Azevedo, la quale nello scorso settembre avrebbe chiesto ed ottenuto il test del DNA su ‘O Rey. Test che poi non sarebbe stato messo in atto vista la morte dello stesso Pelé.

Il retroscena che riporta la stampa brasiliana sarebbe proprio quello che, in punto di morte, il campione brasiliano avrebbe affermato per iscritto di essere padre di una figlia non riconosciuta e avrebbe autorizzato di destinare a lei parte della sua fortuna. Il patrimonio di Pelé sarebbe stimato in 15 milioni di dollari, da ripartire fra gli eredi insieme ad altri sei figli riconosciuti, due nipoti e la sua vedova. A questo punto anche Maria do Socorro avrebbe diritto ad una parte di esso.