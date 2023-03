Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: la Norvegia domina la staffetta maschile, Italia nona

Risultati e classifica della staffetta maschile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica, penultima gara in questa rassegna iridata sulle nevi slovene. La vittoria va alla Norvegia, che domina dall’inizio alla fine e conquista una medaglia d’oro mai in discussione. La squadra scandinava imposta una strategia che si rivela vincente, andando in fuga già nella prima frazione con Holund e amministrando saggiamente il proprio vantaggio. Secondo posto per la Finlandia, che emerge nella seconda frazione grazie a uno scatenato Niskanen, fautore principale di questa medaglia d’argento. Contro i norvegesi c’è poco da fare, nonostante i ripetuti tentativi di ricucire il gap, ma nel complesso la gara della Finlandia è più che positiva e la seconda piazza meritata. Completa il podio la Germania, che a un certo punto della gara sembrava aver perso contatto con il gruppetto in lotta per il bronzo, ma poi è riuscita a rientrare e, in un finale al cardiopalma con la Francia, è riuscita ad avere la meglio.

Gara molto sfortunata per l’Italia, che purtroppo si vede impossibilitata a gareggiare per le posizioni di vertice fin da subito. Nel corso della prima frazione, Noeckler rompe un bastone e perde terreno. Dopo uno sforzo notevole per riprendere gli avversari, accusa la stanchezza nel tratto di salita e si vede staccare. Al primo cambio, gli azzurri hanno 35 secondi di ritardo. Le cose non vanno tanto meglio nella seconda frazione, in cui Francesco De Fabiani rompe uno sci e si vede costretto a perdere ulteriore tempo per cambiarlo. Con la gara ormai compromessa, agli azzurri non resta altro che limitare i danni. De Fabiani e Daprà ci riescono, guadagnando più posizioni possibili e portandosi in nona piazza dopo aver superato Slovenia e Giappone. Purtroppo Federico Pellegrino può fare ben poco nella quarta e ultima frazione, se non metterci una pezza e blindare il nono posto a un minuto e 15 dalla Svizzera ottava.

CLASSIFICA FINALE