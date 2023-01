Djokovic-Shapovalov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 1 2023

Novak Djokovic affronterà Denis Shapovalov ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Adelaide 1 2023. Saranno due teste di serie, la prima e la settima, a contendersi l’accesso alla semifinale dell’evento australiano. Nole ha sconfitto prima Lestienne e poi Halys, senza perdere neanche un set. Il canadese ha invece sofferto all’esordio contro Hijikata, mentre non ha avuto problemi contro Safiullin. Djokovic è avanti 7-0 nei precedenti e partirà nettamente favorito.

Djokovic e Shapovalov scenderanno in campo oggi, venerdì 6 gennaio non prima delle ore 11:00. Sono due le emittenti che hanno acquisito i diritti televisivi del torneo, ovvero SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora l’evento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita, fornendo ai propri lettori news, aggiornamenti, highlights, approfondimenti e parole dei protagonisti per tutta la durata della manifestazione.