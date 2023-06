Djokovic-Ruud, programma e telecronisti Eurosport finale Roland Garros 2023

Il programma e i telecronisti su Eurosport del match tra Novak Djokovic e Casper Ruud, finale del Roland Garros 2023. Oggi a Parigi si può scrivere la storia: in caso di vittoria, il serbo conquisterebbe infatti il 23° slam della sua carriera, staccando Rafa Nadal e diventando il più vittorioso di sempre. A tentare di rovinargli la festa sarà il norvegese Ruud, per il secondo anno di fila in finale a Parigi e determinato a fare meglio del 2022, quando racimolò pochi game contro lo stesso Nadal. Appuntamento alle ore 14.30.

La finale tra Djokovic e Ruud al Roland Garros sarà visibile su Eurosport con la telecronaca di Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.