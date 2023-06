Juventus, Corriere dello Sport: Allegri rifiuta l’Arabia Saudita, vuole rimanere a Torino

Niente Arabia Saudita: il futuro di Massimiliano Allegri è alla Juventus. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che spiega come il tecnico livornese non si trovi a Monte-Carlo per parlare con i rappresentanti di un club saudita bensì in vacanza con gli amici. Allegri non sarebbe dunque intenzionato ad accettare la lauta offerta in arrivo dal Medio Oriente poiché il suo desiderio è quello di rimanere alla Juventus. Dopo le difficoltà dell’ultima stagione, non vuole infatti abbandonare la nave anzi spera di poter dare il suo contributo per riportare il club bianconero in alto.