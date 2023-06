Inter-Manchester City, Infantino sui social dopo la finale di Champions: “Amala”

Poche ore prima della finale di Champions League tra Inter e Manchester City, Gianni Infantino aveva detto che il suo cuore batteva forte, senza però rivelare per quale squadra. Ebbene, dopo il triplice fischio, è stato lo stesso presidente della Fifa a svelare il mistero sul suo profilo Instagram. Infantino ha infatti pubblicato un post con le immagini dei calciatori dell’Inter tristi dopo la sconfitta, aggiungendo come descrizione ‘Amala‘, insieme a due emoticon a forma di cuore, uno nero e uno azzurro. Un post (che si aggiunge ad una story in cui ribadisce ‘Amala’) che lascia spazio a poche interpretazioni. Evidentemente, la delusione dei nerazzurri è stata anche quella di Infantino, che era presente all’Ataturk Stadium di Istanbul ma non ha potuto gioire per il successo della squadra di Inzaghi.

Leggi anche: Inter-City, Infantino a Istanbul: “Il cuore batte forte, ma non rivelerò per quale squadra”