Djokovic-Ruud oggi in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming finale Roland Garros 2023

Novak Djokovic affronterà Casper Ruud nella finale maschile del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in chiusura sui campi di terra battuta di Parigi. Grazie al successo ai danni di Alcaraz, suo principale rivale per il titolo, Djokovic si è portato a una sola vittoria da uno storico 23° slam. L’ultimo avversario che lo separa da un traguardo clamoroso è Casper Ruud, per il secondo anno di fila in finale a Parigi e determinato a rovinare la festa del serbo. Servirà però un’impresa dato che Nole conduce 4-0 nei precedenti e ha vinto tutti e otto i set giocati. Non a caso, secondo i bookmakers partirà favorito Djokovic, il quale avrà però tutta la pressione su di lui.

SEGUI IL LIVE DI DJOKOVIC-RUUD

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Ruud scenderanno in campo oggi (domenica 11 giugno) sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 14.30. La partita NON sarà visibile in chiaro. La diretta televisiva è infatti affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale maschile tra Djokovic e Ruud garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.