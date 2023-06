Djokovic, parla Ivanisevic: “Nole ha grandi motivazioni, per lui ora contano solo gli Slam”

“La stagione sul rosso non era andata granché bene, ma questo non mi ha preoccupato. Quello che conta per lui sono gli Slam. Quando siamo arrivati qui, ho compreso immediatamente che aveva un altro spirito“. A parlare è Goran Ivanisevic, coach, mentore e tanto altro per Novak Djokovic, che ieri a Parigi ha trionfato per la 23esima volta in un torneo del Grand Slam. E ora torna d’attualità l’obiettivo – sfumato nel 2021 – di poter vincere i quattro major nello stesso anno solare: “Due anni fa è stato molto vicino a centrare l’obiettivo. Quest’anno ha una nuova opportunità, ma c’è ancora molta strada da fare. Tuttavia, sono confortato dal fatto che abbia ancora risorse nel suo fisico, gestendo gli acciacchi che ha avuto. Ha motivazioni per nuove vittorie“, ha aggiunto.