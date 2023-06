Manchester City campione d’Europa: un Grealish barcollante scende dall’aereo (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Il Manchester City fa ritorno a casa dopo la vittoria della Champions League. Festeggiamenti e tanto altro per la squadra di Guardiola, ripresa al proprio arrivo in aeroporto. Mentre il Capitano porta la coppa tra le mani, di sfondo si intravede Grealish non proprio sobrissimo, come si può notare dal video.