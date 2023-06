Italia U20, domani il rientro dall’Argentina: Gravina li attende per il tributo

Rientrerà domani la Nazionale Under 20, che ieri sera si è conquistata il titolo di Vice campione Mondiale FIFA di categoria a Buenos Aires, cedendo di misura dall’Uruguay. Il Presidente federale Gabriele Gravina attenderà gli Azzurrini per celebrare con loro l’entusiasmante cammino nella più importante competizione giovanile a livello mondiale, dove quest’ultimi hanno appunto confermato la grande qualità che li contraddistingue. A livello individuale, inoltre, l’Italia ha fatto en plein nella premiazione svoltasi al termine della finale: Pallone d’Oro e Scarpa d’oro per Cesare Casadei, Guanto d’Oro per Sebastiano Desplanches.